Вашингтон, , 20:06 — REGNUM Хакерская группа REvil заявила, что ей удалось украсть у поставщика Apple чертежи будущих ноутбуков MacBook. Об этом 21 апреля сообщил портал Wccftech.

В качестве подтверждения своих слов злоумышленники опубликовали несколько изображений. Они потребовали от производителя Quanta Computer выплатить выкуп в размере $50 млн до 27 апреля 2021 года. Хакеры пригрозили, что если не получат средства в назначенный срок, то сумма увеличится до $100 млн, а впоследствии REvil выложит в сеть все украденные документы.

Стоит отметить, что тайваньская Quanta Computer является одним из ведущих поставщиков Apple. Кроме компонентов для ноутбуков MacBook Pro она также выпускает «умные» часы Apple Watch. Компания сотрудничает и с другими крупными производителями, в число которых входят HP, Lenovo, Dell, Sony, Toshiba и другие.

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