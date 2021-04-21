Москва, , 20:05 — REGNUM Граждане РФ ожидали алиментного фонда, а не упрощения оформления документов, отметила депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.

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«И что, от такого упрощения денег добавится? Нет. Не этого ждали женщины от президента. Они ждали алиментного фонда, а не упрощения», — отметила Ганзя в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу выстроить систему межведомственного взаимодействия, «в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов».

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