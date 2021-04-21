Ставрополь, , 20:02 — REGNUM Глава Ставрополья Владимир Владимиров высоко оценил задачу на развитие туризма и поручение об оказании поддержки туристическим территориям, которое отдал в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

Во время оглашения Послания Президента Федеральному Собранию Kremlin.ru

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"Безусловно, очень важна поддержка, которая будет оказана туристическим территориям. Глава государства отдельно выделил значимость Кавминвод и их жемчужины Кисловодска. Мы продолжим благоустраивать наши курорты, делать так, чтобы нашим гостям было комфортно, и они возвращались к нам снова и снова», — написал губернатор края в своих комментариях к посланию на странице в Instagram⠀Владимиров отметил, что президент «последовательно добивается качественных перемен к лучшему в нашей жизни». Он также подчеркнул, что власти региона «должны помочь главе государства и достичь максимального результата по всем направлениям нашей работы».