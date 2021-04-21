Бишкек, , 20:01 — REGNUM На начало 2021 года численность постоянного населения Киргизии достигла 6 млн 637 тысяч человек. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете республики.

Большинство киргизстанцев, а именно 66% населения, проживают в сельской местности. Остальные 34% — в городах.

Дети и подростки составляют 35% жителей страны, еще 57% — это лица в трудоспособном возрасте, а оставшиеся 8% — граждане старше трудоспособного возраста.

Всего в Киргизии проживает более 100 национальностей, наиболее многочисленные из которых киргизы — 4 млн 896 тысяч человек или 73,8% от общей численности населения республики.

Затем следуют узбеки — 985 тысяч человек или 14,9%, а также русские — 341 тысяча человек или 5,2%.