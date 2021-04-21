Москва, , 20:21 — REGNUM Для развития России необходимо восстановить экономическую науку, а также обеспечить широкомасштабную поддержку малых и средних производств, считает депутат Госсовета Татарии от «Партии Роста» Олег Коробченко. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил 21 апреля, комментируя послание президента Федеральному собранию.

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Политик отметил, что Владимир Путин в своем послании поручил правительству в течение месяца предоставить дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу. Парламентарий позитивно оценил подобные меры, но высказал мнение, что помимо этого в России следует восстанавливать экономическую науку, поскольку за последние 30 лет она была полностью разрушена.

«Среди главных задач, решение которых реально приведет к росту малого и среднего бизнеса, как к главной опоре экономики — возвращение экономической модели концентрации производства, в которой налоги с бизнеса вообще не взимаются. Государство в России умеет содержать себя само. В 1904 году 43% поступлений в бюджет давала винная монополия», — заявил эксперт.

Также в России нужен мощный государственный сектор экономики и госзаказ для малого и среднего бизнеса, который бы распространялся хотя бы на производство 500 ключевых товарных наименований. Плюс необходим ежегодно актуализируемый материально-финансовый баланс производства, потребления, экспорта, импорта продукции. Для этого в каждом субъекте страны следует построить хотя бы сотню небольших заводов по выпуску таких товаров с госсубсидированием до 70%.

«Объем инвестиций составит около 600 млрд рублей. Таким образом будет построено 8,5 тысячи новых заводов. Тогда мы сможем закрыть все производственные ниши, обеспечить полную занятость населения», — сказал Коробченко.

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