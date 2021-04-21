Москва, , 19:59 — REGNUM Более миллиона российских граждан воспользовались программой туристического кешбэка с момента её запуска в 2020 году. Об этом сообщила 21 апреля глава Ростуризма Зарина Догузова в комментарии по итогам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

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«Мы очень рады, что программу туристического кешбэка отметил президент. С момента запуска в прошлом году программой уже воспользовалось более миллиона наших граждан, которые суммарно купили туров и проживания почти на 20 млрд рублей», — приводит её слова пресс-служба Ростуризма.

Догузова отметила, что в рамках программы туристам было возвращено в общей сложности почти четыре миллиарда рублей.

Он также сообщила, что помимо традиционных южных направлений в число популярных направлений для путешествий по программе кешбэка вошли Санкт-Петербург, Алтай, Татария, Пермский край, Калининградская и Тюменская области и другие регионы.

«Мы в кратчайшие сроки проработаем расширение программы по озвученным в послании направлениям», — заключила глава Ростуризма.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить программу туристического кешбэка по меньшей мере до конца текущего года.