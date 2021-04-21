Москва, 21 апреля, 2021, 19:57 — ИА Регнум. В части внешней политики главное желание Владимира Путина состоит, по-видимому, в том, чтобы получитьдля Россииещёнесколькоспокойных летбез большой войны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 21 апреля, комментируя послание президента России Федеральному собранию.

Kremlin.ru Послание президента Федеральному Собранию. 21 апреля 2021.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию — все новости»

» Президент сегодня сказал о внешней политике немного. С учётом обилия у нашей страны внутренних социальных, народнохозяйственных и других проблем было бы странно, если бы было иначе. Вместе с тем, он высказался емко, обозначив главное — то, что Россия в её нынешнем состоянии может не только заявить, но и сделать.

Надо сказать, что в решении внутренних проблем, в поддержании стабильности, в деле сохранения культуры и образовательной сферы, в важнейшей сегодня для всех в мире области здравоохранения, наконец, наша страна сейчас выглядит лучше многих других стран мира, включая по отдельным параметрам США и страны Европы. Эта реальность имеет свою положительную внешнеполитическую проекцию.

Теперь о главном в части, касающейся именно внешней политики. В словах президента прозвучало понимание того факта, что некоторые действия России на международной арене воспринимаются нашими зарубежными оппонентами как слабость. Да, такова реальность, и этой реальности уже не первый десяток лет. Наше желание демонстрировать добрые намерения и «улучшать отношения» (вместо того чтобы отстаивать интересы) сыграло с нами злую шутку. И будет дальше вредить, если мы продолжим идти по этому пути.

Насколько можно судить по посланию, главное желание Владимира Путина состоит в том, чтобы получить ещё хотя бы несколько относительно спокойных, без большой войны, лет. Невольно тут вспомнишь предвоенного Сталина. Путин даже говорит похоже: о «провокациях». Но то, что мы имеем сегодня, — это уже не провокации, это война. Отсюда такое внимание состоянию вооружённых сил — сейчас, в основном, на них надежда. В режиме реакции на действия противника политические аргументы работают плохо, а у нас, судя по сказанному президентом, внешняя политика на западном направлении будет оставаться «ответной». Это, конечно, снижает её общую эффективность.