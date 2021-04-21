Москва, , 19:56 — REGNUM Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс и руководство клуба пришли к соглашение, по которому спортсмен получит статус свободного агента до конца текущего сезона. В ближайшие дни баскетболист подпишет контракт с одним из клубов Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА). Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.

Майк Джеймс перешел в ЦСКА летом 2019 года из «Милана». За два года американец сыграл за «красно-синих» 86 матчей. В среднем за игру баскетболист набирает 18,8 очка.

21 апреля в 20:00 по московскому времени ЦСКА сыграет с турецкий «Фенербахче» в рамках первого матча четвертьфинальной серии Евролиги.