Ярославль, 21 апреля, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Ярославская область планирует принять участие в замещении коммерческого долга бюджетными кредитами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Правительство Ярославской области

«По итогам 2020 года объем государственного долга Ярославской области составил 39 592,6 млн. руб. Уровень долговой нагрузки областного бюджета относительно доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений составил 67,8 процента. Уровень рыночного долга относительно соответствующих доходов составил 40,6 процента. Регион планирует принять участие в замещении коммерческого долга бюджетными кредитами, а также реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Впрочем, ясности с помощью из федерального бюджета пока нет. Дело в том, Владимир Путин обещал заместить бюджетными коммерческие кредиты для регионов, где их доля превышает 25% собственных доходов региона. А в Ярославской области доля исключительно коммерческих кредитов мала. Банкам область должна на 1 апреля лишь 1 млрд рублей.

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22,7 млрд находятся в ценных бумагах Ярославской области. Это тоже кредитные обязательства бюджета. Проценты по ценным бумагам ниже, чем коммерческие кредиты, но выше, чем в случае с бюджетным кредитом. Пока неясно, будут ли считаться ценные бумаги коммерческими кредитами. Правительство России должно разработать условия снижения кредитной нагрузки регионов к 1 июня.

Расходы на обслуживание государственного долга Ярославской области за 2020 год составили 2 млрд 22,8 млн рублей.