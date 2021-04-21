Ярославская область надеется на помощь Москвы в замещении кредитов
Ярославль, 21 апреля, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Ярославская область планирует принять участие в замещении коммерческого долга бюджетными кредитами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Впрочем, ясности с помощью из федерального бюджета пока нет. Дело в том, Владимир Путин обещал заместить бюджетными коммерческие кредиты для регионов, где их доля превышает 25% собственных доходов региона. А в Ярославской области доля исключительно коммерческих кредитов мала. Банкам область должна на 1 апреля лишь 1 млрд рублей.
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22,7 млрд находятся в ценных бумагах Ярославской области. Это тоже кредитные обязательства бюджета. Проценты по ценным бумагам ниже, чем коммерческие кредиты, но выше, чем в случае с бюджетным кредитом. Пока неясно, будут ли считаться ценные бумаги коммерческими кредитами. Правительство России должно разработать условия снижения кредитной нагрузки регионов к 1 июня.
Расходы на обслуживание государственного долга Ярославской области за 2020 год составили 2 млрд 22,8 млн рублей.