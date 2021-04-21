Вашингтон, , 20:29 — REGNUM Первые масштабные международные переговоры с участием Байдена в качестве президента США пройдут 22−23 апреля в рамках климатического саммита, информация о расписании которого появилась на сайте Госдепартамента США.

Саммит начнется в 15:00 по московскому времени и будет проходить в онлайн-формате.

В 18:45 министр финансов США Джанет Йеллен проведет встречу по инвестициям с рядом лидеров стран, однако президента России Владимира Путина в их числе нет.

В 21:00 начнется обсуждение защиты окружающей среды, в котором примут участие министр обороны США Ллойд Остин, директор нацразведки США Эврил Хейнс, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На следующий день, 23 апреля, в саммите примут участие премьер Израиля, президенты Кении и Нигерии, президент Польши и премьер-министры Испании и Вьетнама. Также будут главы правительств Норвегии, ОАЭ и Сингапура. Примет участие во встрече и глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

Напомним, что основная тема саммита — консолидация усилий по сокращению вредных выбросов.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммит приглашены и президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.