Мурманск, , 19:53 — REGNUM В Мурманске на территории гимназии на школьниц напал мужчина. Действия злоумышленника попали в поле зрения камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина приближается к двум девочкам и хватает одну из них. Школьница оказала преступнику сопротивление и убежала. Мать пострадавшего ребёнка вызвала полицию.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Архангельской области и НАО, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело о совершении преступления против половой свободы несовершеннолетних.

«Более подробная информация не разглашается в интересах несовершеннолетней потерпевшей», — уточнили в ведомстве.