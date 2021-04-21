Ижевск, , 19:52 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов сразу после оглашения послания президента России Владимира Путина провел совещание в формате видеоконференции с ключевыми министерствами и ведомствами. Он выделил ключевые моменты и дал ряд соответствующих поручений.

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«Новые меры поддержки социально-экономического развития регионов страны, которые озвучил президент, безусловно, станут опорой для быстрого выхода регионов из постковидных трудностей и дадут импульс к развитию», — уверен глава Удмуртии.

В числе особо важных вопросов он назвал реструктуризацию бюджетных кредитов, а также инфраструктурную программу и проекты строительства школ. Он заметил, что сейчас регионы ожидают, когда на основании инициатив президента будут сформированы поручения правительству РФ.

«Что могу сказать однозначно, Удмуртии данные программы очень интересны», — подытожил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, основными темами послания, с которым президент обратился к Федеральному собранию, в этом году стали демография, образование, медицина, поддержка семей, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Также речь шла о реализации инфраструктурных проектов.