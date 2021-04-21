Лозанна, Швейцария, 21 апреля 2021, 19:51 — REGNUM Против создания Суперлиги — футбольного турнира — высказался 21 апреля в беседе с журналистами президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
По словам Баха, он «с большой радостью» констатирует, что многие футбольные болельщики протестуют против создания Суперлиги.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, против Суперлиги выступил УЕФА и многие футбольные болельщики. Затем создатели Суперлиги объявили, что приостанавливают турнир.
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