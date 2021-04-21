Ростов-на-Дону, , 19:55 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приступают к проработке и реализации инициатив президента России, прозвучавших во время послания Федеральному собранию 21 апреля. Об этом сообщил спикер донского парламента Александр Ищенко.

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«Мы сразу приступаем к проработке законотворческих инициатив в сфере задач, поставленных президентом. Для этого в Законодательном собрании уже сформирована рабочая группа, и мы обязательно вынесем на ближайшее заседание донского парламента наши предложения по реализации президентского послания в Ростовской области. Послание главы государства воодушевляющее», — отметил Ищенко.

Спикер донского парламента обратил внимание на то, что послание президента России наполнено благодарностью гражданам за единство и стойкость в период борьбы с пандемией коронавируса. Вместе с тем глава государства уточнил задачи для повышения продолжительности и качества жизни людей, перевода всей системы здравоохранения на современную технологическую платформу.