Нальчик, , 19:47 — REGNUM Кабардино-Балкария получит дополнительный импульс для развития благодаря продлению программы туристического кешбэка. Такое мнение высказал глава республики Казбек Коков, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

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"Для Кабардино-Балкарии послание президента России имеет важное стратегическое значение. Туристический потенциал региона, а это прямые доходы в бюджет региона, мы сможем развить только на крепкой инфраструктурной основе. Президент продлил программу 20%-ного туристического кешбэка, что обязательно скажется на количестве туристов в нашем регионе в этом году», — написал Коков на своей странице в Instagram.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию, с которым он выступил 21 апреля 2021 года, предложил продлить программу возврата части потраченных средств на туристические туры внутри страны минимум до конца текущего года.