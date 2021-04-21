Турин, Италия, , 19:45 — REGNUM Коуч мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик может сменить Андреа Пирло на посту главного тренера туринского «Ювентуса». Руководство не устраивают результаты, которые показывает «старая синьора» под руководством итальянца. Об этом 21 апреля сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В рамках итальянской Серии А «Ювентус», набрав 62 очка после 31 сыгранного тура, расположился на четвертой строчке. От первого места, которое занимает миланский «Интер», «Ювентус» отделяет 13 очков. До конца чемпионата осталось 7 туров.

В 1/8 финала Лиги Чемпионов 2020/21 «Ювентус» потерпел поражение от португальского клуба «Порту» в рамках двухматчевого противостояния.

Лучшим бомбардиром «Ювентуса» в текущем сезоне является экс-нападающий «Реала» Криштиану Роналду, отметившийся 32 забитыми мячами в 37 матчах.