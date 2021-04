Токио, , 19:42 — REGNUM Bandai Namco выложила в сеть новый трейлер ролевой игры Tales of Arise, в котором назвала новую дату её релиза. Ролик был опубликован 21 апреля на YouTube-канале японского журнала Famitsu.

Игра выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One 10 сентября 2021 года. Разработчики также сообщили, что выпустят версию Tales of Arise для новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S, которая при разрешении 4K предоставит производительность 60 FPS (кадров в секунду).

Напомним, Bandai Namco представила Tales of Arise на выставке E3 2019. Изначально планировалось, что релиз игры, выполненной в аниме-стилистике, состоится в 2020 году. Tales of Arise станет 17-й игрой в серии Tales и прямым сиквелом Tales of Berseria, которая вышла в августе 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы игры Life Is Strange: True Colors показали уровень лицевой анимации