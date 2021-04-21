Киев, , 19:53 — REGNUM Вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским о своём желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 21 апреля в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Кравчука, ему есть о чём поговорить с президентом России и с российскими политиками.

«Мне есть что сказать Путину, есть с чем обратиться к кремлёвским политикам, которые сегодня так истерично разжигают ненависть к Украине», — заявил он.

Кравчук также сослался на фразу, приписываемую Александру Солженицыну: «У России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи». По мнению политика, в данный момент Украина — враг России, а Белоруссия — холуй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Украины заявил, что готов вместе с сыном и внуком идти воевать с Россией.

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