Архангельск, 21 апреля 2021, 19:39 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, комментируя послание президента Федеральному собранию, отметил важность тезиса об освобождении регионов от коммерческих кредитов.
Напомним, за последний год госдолг Архангельской области вырос на 14 млрд. рублей и составил 44,6 млрд. рублей, из них 25,9 млрд. — коммерческие кредиты, 18,7 млрд. — бюджетные.
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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин заявил, что задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.