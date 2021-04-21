Архангельск, , 19:39 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, комментируя послание президента Федеральному собранию, отметил важность тезиса об освобождении регионов от коммерческих кредитов.

«Кредиты копились не год, не два, а на протяжении десятилетий. И реструктуризация как этих долгов, так и долга, который мы вынуждены были абсолютно обоснованно применить в период пандемии, дает нам сейчас возможность высвободить на их обслуживании сотни миллионов рублей. Это значит, что сотни миллионов рублей мы сможем направить на другие направления: на строительство новых дорог, ремонт существующих, на строительство новых школ, детских садов, жилья, спортивных объектов и другой социальной инфраструктуры», — отметил губернатор.

Напомним, за последний год госдолг Архангельской области вырос на 14 млрд. рублей и составил 44,6 млрд. рублей, из них 25,9 млрд. — коммерческие кредиты, 18,7 млрд. — бюджетные.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин заявил, что задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.