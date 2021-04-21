Киев, , 19:44 — REGNUM Иностранным компаниям принадлежит почти 5 млрд кубометров природного газа, который сейчас находится в подземных хранилищах (ПХГ) Украины.

Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба госкомпании «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Компания уточняет, что всего в завершению отопительного сезона в ПХГ находится чуть больше 15 млрд кубометров «голубого топлива».

«В текущий отопительный сезон мы вошли с 10 млрд кубометров газа, принадлежавшего иностранцам, и сейчас, в конце сезона, половина этих запасов — почти 5 млрд кубометров — остается на хранении в Украине», — заявил глава компании-оператора ПХГ Сергей Перелома.

В сообщении отмечается, что в апреле 2021 года количество иностранных клиентов оператора достигло 100, увеличившись с начала 2020 г. вдвое, а сначала 2019-го — в 15 раз. Согласно заявлению, в настоящий момент на Украине газ хранят компании из 26 стран Европы, Азии и Северной Америки.

ИА REGNUM напоминает, что ПХГ Украины для свой работы требуют наличие минимального технологического объёма газа в размере 6−7 млрд кубометров топлива. Таким образом, реальный остаток газа для осенне-зимнего сезона, который находится в распоряжении Украины, составляет 3−4 млрд кубометров топлива. Украина располагает системой из 12 подземных хранилищ общей проектной емкостью 31 млрд кубометров.