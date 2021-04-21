Горловка, ДНР, , 19:39 — REGNUM Район посёлка шахты им. Гагарина на северо-западе Горловки (ДНР) подвергся обстрелу со стороны ВСУ вечером сегодня, 21 апреля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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Уточняется, что район Горловки украинские боевики атаковали в 18:10 мск из противотанкового ракетного комплекса: была выпущена одна ПТУР. Кроме того, обстрел вёлся из миномёта калибра 120 мм: выпущено четыре мины.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое бойцов Народной милиции ДНР погибли в результате обстрела территории республики украинскими боевиками 20 апреля.

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