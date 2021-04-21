Цюрих, Швейцария, , 19:37 — REGNUM 19-летний центральный защитник «Цюриха» и национальной сборной Швейцарии Бечир Омерагич, которого портал transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро, привлек внимание двух клубов Бундеслиги. На футболиста претендует «Вольфсбург» и менхенгладбахская «Боруссия», об этом сообщили на портале transfermarkt.

Контракт швейцарца с «Цюрихом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Омерагич принял участие в двадцати трех матчах швейцарской Суперлиги. В составе национальной сборной футболист принял участие в одном матче Лиги Наций УЕФА 2020/21.

Летом 2018 года защитник перешел в «Цюрих» из «Серветта» на правах свободного агента.