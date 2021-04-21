Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Владельцы консолей Xbox получили доступ к более чем 50 многопользовательским играм сервиса подписки Xbox Live Gold. Об этом 21 апреля сообщил сайт платформы.

В список, в частности, попали такие популярные проекты, как Fortnite, Apex Legends и Call of Duty: Warzone. В объявлении Xbox отметила, что изменения вступают в силу сегодня, 21 апреля 2021 года. В компании также подтвердили, что если геймеры использовали Xbox Live Gold только для доступа к попавшим в список играм, то они смогут отменить подписку.

Напомним, с момента релиза консоли Xbox 360 владельцам устройств необходимо было оформлять подписку Xbox Live Gold для того, чтобы получить доступ к онлайн-играм. Ранее Microsoft опубликовала список новых игр, которые появятся в библиотеке сервиса подписки Xbox Game Pass в апреле 2021 года.

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