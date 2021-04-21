Киев, , 19:32 — REGNUM Власти Украины приняли решение о выводе из т.н. «красной зоны» коронавирусного карантина Черновицкой области.

Соответствующее решение утверждено сегодня, 21 апреля, на внеочередном заседании госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM.

За прошедшие сутки в Черновицкой области обнаружили 202 случая COVID-19, в то время как в других регионах «красной зоны» фиксируют в районе 1 тыс. случаев заболевания. В регионе с 22 апреля начнут действовать ограничения, предусмотренные для «желтой» зоны.

Таким образом, в «красной» зоне карантина остаются 12 регионов Украины: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о некоторой стабилизации ситуации с коронавирусом после третьей волны в марте и начале апреля, но при этом призвал украинцев оставаться на майские праздники и Пасху дома. По его словам, массовые скопления могут привести к новой вспышкезаболеваемости COVID-19.