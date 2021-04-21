Москва, , 19:44 — REGNUM Власти Украины устроили спектакль в Донбассе, начинать полномасштабную войну они не собираются. Об этом 21 апреля сообщил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его мнению, стягивая вооруженных боевиков к границам ДНР и ЛНР, президент Украины Владимир Зеленский лишь пытается отвести внимание населения своей страны от насущных проблем в сторону выдуманных угроз.

«То, что устраивают на наших границах, устраивают не для того, чтобы напасть. Зеленский довел свою страну до того, что она находится на последнем месте в мире по темпам вакцинации, и его, естественно, начали критиковать. Он решил сбить повестку дня, он решил увести тему в другую сторону, типа война, он устроил спектакль. Но мы предупредили: если действительно кто-то попытается, то у нас есть средства реагирования», — заявил эксперт.

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