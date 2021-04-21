Прага, , 19:31 — REGNUM Посол России в Чехии Александр Змеевский прибыл в МИД страны, куда был вызван из-за взаимной высылки дипломатических сотрудников РФ и Чехии.

Российский посол не стал общаться с журналистами, собравшимися возле здания МИД Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломатический скандал разгорелся после того как 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву склада боеприпасов во Врбетице, произошедшем в 2014 году. Никаких доказательств этой причастности не представлено. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала этот демарш Чехии «маразматическим парадом».

На фоне этих обвинений из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, Россия ответила выдворением 20 дипсотрудников Чехии.

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