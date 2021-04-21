Курган, , 19:30 — REGNUM В послании президента РФ Владимира Путина важно, что на уровне государства планируется выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, в первую очередь для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Своими впечатлениями о послании главы государства поделился мэр Кургана Андрей Потапов.

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«На протяжении нескольких лет в Кургане ведется масштабная кампания по ремонту школ, учреждений культуры и спорта. Президент отметил, что в ближайшие два года должны быть направлены дополнительные средства на капитальный ремонт и технологическое оснащение школ. Для Кургана это очень важно», — акцентировал внимание Андрей Потапов.

Глава Кургана нашёл содержательными предложения главы государства по решению вопросов экологии, укреплению здоровья населения.

«Полностью согласен, что главной задачей является повышение качества жизни людей. Это не только социальная составляющая, но и комфортная городская среда, улучшение жилищных условий. Над этими задачами мы и дальше совместно с правительством Курганской области будем работать», — заверил мэр Потапов.