Москва, , 19:29 — REGNUM На 16 минуте матча полуфинала Кубка России по футболу 2020/21 «Локомотив» — ЦСКА 24-летний нападающий «Локомотива» и сборной Гвинеи открыл счет после передачи Дмитрия Рыбчинского. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В случае победы «Локомотив» продлит победную серию до десяти матчей.

Составы команд:

«Локомотив»: Гильерме, Пабло, Рыбчинский, Рыбус, Чорлука, Крыховяк, Мухин, Баринов, Жемалетдинов, Смолов, Камано.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Ахметов, Обляков, Дзагоев, Эджуке, Влашич, Рондон.

В финале Кубка России победитель матча встретится с «Крыльями Советов» 12 мая в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.