Нижний Новгород, , 19:29 — REGNUM Сотрудники УФСБ по Нижегородской области пресекли крупный канал незаконной миграции граждан из стран Туркестана в Россию. Об этом 21 апреля сообщил телеграм-канал «Опер пишет…».

По данным авторов канала, участники преступной группы «за денежное вознаграждение организовывали процедуру получения вида на жительство в России по упрощенной процедуре путем заключения фиктивных отцовств над несовершеннолетними гражданами России».

Канал сообщил подробности «образа жизни» предполагаемого организатора.

«На участке одного из основателей преступного бизнеса в городе Дзержинске кроме дорогостоящего дома и многочисленных хозяйственных построек размещен также личный теннисный корт. Общая рыночная стоимость данного имущества может превышать 15 миллионов рублей. Увиденное красноречиво говорит о масштабах пресеченного нижегородскими силовиками криминального бизнеса, в котором в качестве инструмента для легализации выходцев из стран Центральной Азии использовались несовершеннолетние нижегородцы».

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Задержания участников преступной группы продолжаются.