Грозный, , 19:29 — REGNUM Все задачи, поставленные перед органами власти России президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию, направлены на развитие экономики и улучшение благосостояния граждан РФ. Власти Чечни примут все меры для воплощения этих задач в жизнь. Так прокомментировал послание президента РФ глава Чечни Рамзан Кадыров.

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"Мы с большим интересом следили за выступлением нашего национального лидера. Оно было сосредоточено на внутренних проблемах и перспективах развития государства. В центре обращения находился человек с его проблемами, переживаниями и ожиданиями», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Рамзан Кадыров выразил уверенность, что инициативы президента РФ скажутся на социально-экономическом развитии каждого региона.

«Мы полностью поддерживаем инициативы, озвученные нашим национальным лидером Федеральному собранию, и со своей стороны примем исчерпывающие меры, чтобы воплотить их в жизнь. Уверен, что они дадут новый импульс росту экономики и благосостояния людей», — заявил Кадыров.