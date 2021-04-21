Киев, , 19:37 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук пойдёт воевать с РФ вместе с сыном и внуком. Об этом политик заявил 21 апреля в эфире телеканала «Украина 24».

«Они готовы пойти вместе со мной. Жена уже не пойдёт, потому что она не умеет держать винтовку в руках. Но сын, внук и другие сказали, что это правильная позиция каждого гражданина, который является патриотом…» — сказал Кравчук.

Он также отметил, что выражает позицию пожилых людей.

Напомним, ранее 87-летний Кравчук заявил, что у него есть оружие, которое «почищено и подготовлено» к войне с Россией.

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