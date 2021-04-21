Киев, 21 апреля 2021, 19:37 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук пойдёт воевать с РФ вместе с сыном и внуком. Об этом политик заявил 21 апреля в эфире телеканала «Украина 24».
Он также отметил, что выражает позицию пожилых людей.
Напомним, ранее 87-летний Кравчук заявил, что у него есть оружие, которое «почищено и подготовлено» к войне с Россией.
Читайте также: Кравчук заявил, что «почистил оружие» и готов лично убивать врагов