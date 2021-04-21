Бутурлинский район, , 19:24 — REGNUM Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» по фактам махинаций при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Следствие установило, что администрация Бутурлинского района закупила четыре квартиры за счет бюджетных средств по заведомо завышенной цене.

При рыночной стоимости двухкомнатных квартир от 700 000 до 1 250 000 рублей, местные чиновники оформляли их приобретение по цене выше реальной на 20% — 50%.

Сейчас следственные органы занимаются установлением круга лиц, причастных к совершению этого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.