Москва, , 19:24 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию показало, что Россия является мирной страной. Об этом 21 апреля заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Эксперт подчеркнул, что во время своего выступления российский лидер озвучивал мирные инициативы. В числе таковых — облегчение возможностей въезда в Россию иностранных туристов.

«Нужно подчеркнуть, что действительно президент мирные инициативы озвучивает. Он сказал, что мы переходим на новый визовый режим — четыре дня и электронная виза готова. Пусть жалуют к нам в гости. Мы — мирная страна, которая готова всех принять и приютить. Мы мирная страна», — сказал Матвейчев.

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