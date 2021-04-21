Париж, , 19:21 — REGNUM Студия KT Games выложила в сеть новый трейлер аркадного авто и мото-симулятора Test Drive Unlimited Solar Crown. Ролик был опубликован 21 апреля на YouTube-канале PlayStation.

Ролик выполнен в кинематографическом стиле, к сожалению, пока разработчики не показали игровой процесс. В описании к видео администрация канала напомнила, что в игру будет возвращена классическая концепция открытого чемпионата. Следующий ролик создатели новой игры пообещали выпустить в июле 2021 года.

Напомним, KT Games и Nacon анонсировали новую игру серии Test Drive в июле 2020 года. Стоит отметить, что последняя игра по франшизе — Test Drive: Ferrari Racing Legends — была выпущена в июле 2012 года.

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