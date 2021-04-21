Москва, , 19:20 — REGNUM Россия готова начать поставки вакцины «Спутник V» в Киргизию уже в ближайшее время. Об этом заявил заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук на встрече со своим киргизстанским коллегой Артемом Новиковым, прилетевшим в Москву с рабочим визитом.

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В свою очередь киргизский вице-премьер-министр отметил, что Киргизия официально зарегистрировала российскую вакцину от коронавирусной.

«Мы готовы к включению российского препарата в программу вакцинации и началу поставок вакцины на территорию республики», — подчеркнул заместитель главы киргизского правительства.

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По данным Минздрава Киргизии сейчас в шестимиллионной стране от COVID привито 12 200 человек, Две дозы препарата получили лишь 108 человек. Вакцинация от COVID в Киргизии началась 29 марта.