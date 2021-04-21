Москва, , 19:18 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 13 по 19 апреля выросли в среднем на 0,2%, после роста на 0,1% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Инфляция за период с начала апреля, по оценке ведомства, достигла 0,4%, а с начала текущего года — 2,5%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее существенно подорожали куриные яйца — на 1,5%, баранина — на 0,6%, сахар-песок, свинина, гречневая крупа, шоколадные конфеты— на 0,5%, маргарин — на 0,4%, подсолнечное и сливочное масло, жирный творог, печенье и чёрный чай — на 0,3%.

Говядина, мясные консервы, полукопчёная и варёно-копченая колбаса, сосиски и сардельки, ржаной хлеб, макаронные изделия, карамель, соль подорожали на 0,2%, вареная колбаса, сычужные сыры, пшеничная мука, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис, мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,1%. Цены на мясо кур в среднем не изменились.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю выросли в среднем на 0,4%, в том числе морковь подорожала на 1,7%, белокочанная капуста — на 1,6%, картофель — на 1,5%, лук — на 0,5%, яблоки — на 0,4%, огурцы — на 0,2%. В то же время цены на помидоры снизились на 1,4%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, туалетное мыло и спички подорожали на 0,6%, зубные щётки, хозяйственное мыло и сухие корма для домашних животных — на 0,3%, туалетная бумага — на 0,2%, пелёнки для новорожденных и стиральный порошок — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по данным Росстата, за неделю в среднем не изменились.