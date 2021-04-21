Челябинск, , 19:17 — REGNUM В послании Владимира Путина оправдались ожидания нового пакета мер адресной социальной поддержки. Об этом в Facebook написал политтехнолог Александр Мельников.

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«Именно, адресной, но, что важно, благодаря большому пакету мер по факту затрагивающей большинство семей», — отметил эксперт.

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Он также добавил, что новые меры по поддержке бюджетов регионов направлены на логику развития, а не выживания. Также Мельников напомнил о том, что по конкретике и стратегически решения, которые огласил президент, базируются на тех предложениях, которые подготовила комиссия Госсовета во главе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Политтехнолог добавил, что вопросы доступности, модернизации и развития системы здравоохранения будут приоритетнейшим направлением для губернаторов и их команд и в ближайшем году. Также Мельников напомнил о том, что анонсированная Путиным поддержка проекта развития общественного транспорта Челябинска, в том числе и метрополитена, является следствием лоббистских усилий Текслера.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Путин огласил своё ежегодное послание. Оно в основном было посвящено социальным вопросам.