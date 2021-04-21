Луганск, 21 апреля 2021, 19:15 — REGNUM О гибели двух украинских военнослужащих при разминировании местности в районе посёлка городского типа Троицкое сообщил 21 апреля журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
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Луганский офицер пояснил, что подорвались на неустановленном взрывном устройстве двое военных, «не имеющих навыков проведения инженерной разведки». Им было приказано в составе группы сапёров «проводить разминирование территории».
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