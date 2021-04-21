Брайтон, Великобритания, , 19:09 — REGNUM В сеть выложили видео с демонстрацией игрового процесса будущей игры Life Is Strange: True Colors. Ролик был опубликован 21 апреля на YouTube-канале портала Eurogamer.

В видео длительностью более 20 минут разработчики рассказали журналистам о том, как создавалась главная героиня игры Алекс. Кроме этого, они показали ролик с геймплеем (игровым процессом), в котором продемонстрировали впечатляющий уровень лицевой анимации.

Напомним, релиз Life Is Strange: True Colors запланирован на 10 сентября 2021 года, игра выйдет на платформах PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S и в облачном игровом потоковом сервисе Google Stadia. Разработкой игры занимается студия Deck Nine, в качестве издателя выступит Square Enix.

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