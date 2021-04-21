Курск, , 19:09 — REGNUM План инфраструктурного развития, который стал одной из тем послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию, даст регионам беспрецедентные возможности для решения важных проблем и станет драйвером для их экономики. Такое мнение высказал доктор политических наук Владимир Слатинов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Самое главное — это масштабный план инфраструктурного развития. Регионам реструктурируют долги, потому что серьёзные долги были накоплены в ходе ковид-кризиса. У государства есть такая возможность, и для регионов это чрезвычайно важно — в сочетании с новым механизмом инфраструктурного развития. Инфраструктурные займы, бюджетные кредиты должны быть сообразованы с региональными стратегиями и с развитием магистральной инфраструктуры. Это может дать серьёзный толчок к развитию региональной инфраструктуры — дороги, аэропорты, коммунальное хозяйство, транспорт. Мы действительно получили на ближайшие годы серьёзный рывок в инфраструктурном развитии регионов. К этому есть серьёзный запрос населения, и он станет мощным драйвером экономического роста и роста занятости. Тут принципиальное значение имеет дееспособность региональных команд. Это взаимосвязано и с кадровой политикой Кремля, который сейчас направляет в регионы людей, подготовленных определённым образом к работе с проектами. Есть ряд региональных планов в Черноземье, которым помогут инфраструктурные кредиты. Важный вопрос в том, как все эти планы должным образом оформить. Сама идея инфраструктурных кредитов — это сейчас блестящая возможность для регионов», — считает политолог.

Задача восстановления рынка труда, которую поставил Владимир Путин, также будет решаться также через инфраструктурные изменения и точечные меры поддержки:

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«Развитие инфраструктуры является драйвером ускорения экономического роста, в том числе — роста рынка труда. Мы видим меры бюджетной поддержки, которые, по идее, должны увеличить спрос. Но не была объявлена индексация работающим пенсионерам, хотя этого от послания многие ожидали. Ожидали, что будет объявлена очередная реформа бюджетной сферы, но этого тоже не было. Власти остаются сторонниками довольно локальных мер социальной поддержки, которые действительно увеличивают совокупный спрос и способствуют созданию в том числе и новых рабочих мест. Но мер по стимулированию спроса недостаточно, их можно было объявить более масштабными. Мне кажется, главное, с чем связывают власти улучшение ситуации на рынке труда, — это инфраструктурные вложения, которые создают новые рабочие места. Из-за отсутствия времени или отсутствия новых концептуальных идей внятной макроэкономической программы по ускорению роста в послании представлено не было. Это значит, что либо она не готова, либо существующего курса достаточно для поддержания инфраструктурного прорыва. Но власть впервые представила такой подробный план инфраструктурного изменения страны с готовыми механизма и акцентом на регионы. Через реструктуризацию долгов, инфраструктурные займы и меры по развитию внутреннего туризма регионы получают беспрецедентные возможности для изменения ситуации с общими проблемами — транспортом, дорогами, аэропортами», — заключил эксперт.

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