Нижний Новгород, , 19:08 — REGNUM Стала известна возможная причина взрыва, приведшего к разрушению многоквартирного жилого дома в селе Маргуша в Нижегородской области, передает Telegram-канал NiMash.

По мнению специалистов, трагедия могла случиться из-за незаконной и небезопасной врезки в трубу газоснабжения.

Следы самовольного подключения к газопроводу обнаружили не только в квартире, в которой случилась утечка голубого топлива, в результате которой и произошел взрыв, но и еще в девяти квартирах.

Также отмечается, что хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв, боится возвращаться домой, поскольку опасается, что жильцы устроят над ней самосуд.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 19 апреля 2021 года в селе Маргуша в Нижегородской области произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме с последующим возгоранием и обрушением конструкций.

В результате чрезвычайного происшествия погиб трехмесячный ребенок и травмы различной степени тяжести получили еще восемь человек.

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