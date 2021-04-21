Гаага, Нидерланды, , 19:07 — REGNUM Ограничение прав Сирии со стороны ОЗХО облегчает террористам их преступную деятельность, заявила 21 апреля временная поверенная в делах Сирии при организации Рания ар-Рифаи.

На Конференции стран — участниц ОЗХО представитель Сирии прокомментировала антисирийскую резолюцию, принятую сегодня, 21 апреля, организацией.

Указав на безосновательность обвинений в адрес властей и вооружённых сил Сирии, которые легли в основу решения, ограничивающего права сирийцев в ОЗХО, ар-Рифаи сказала:

«Нет никаких сомнений, что это решение будет способствовать действиям террористов, для того чтобы они и дальше осуществляли свои преступления против невинного гражданского населения, в том числе с применением химикатов».

Напомним, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил на вышеупомянутой Конференции:

«К сожалению, мы стали свидетелями того, как нормы международного права попираются в угоду называемых определённой группой стран своих правил».

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