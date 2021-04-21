Гаага, Нидерланды, 21 апреля 2021, 19:07 — REGNUM Ограничение прав Сирии со стороны ОЗХО облегчает террористам их преступную деятельность, заявила 21 апреля временная поверенная в делах Сирии при организации Рания ар-Рифаи.
На Конференции стран — участниц ОЗХО представитель Сирии прокомментировала антисирийскую резолюцию, принятую сегодня, 21 апреля, организацией.
Указав на безосновательность обвинений в адрес властей и вооружённых сил Сирии, которые легли в основу решения, ограничивающего права сирийцев в ОЗХО, ар-Рифаи сказала:
Напомним, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил на вышеупомянутой Конференции:
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