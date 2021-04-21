Москва, , 19:05 — REGNUM Россия не намерена приобретать турецкие ударные беспилотники «Байрактар», так как имеет собственные летательные аппараты аналогичного класса, сообщает 21 апреля пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Таким образом ведомство отреагировало на вчерашнее заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о готовности продать ударные беспилотники не только Украине, но и России.

«Россия на сегодняшний день не рассматривает вопрос закупки у Турции беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», так как обладает собственными БПЛА подобного класса «Орион», которые поставляются как в российские Вооруженные силы, так и на экспорт», — цитирует «Интерфакс» слова пресс-секретаря ФСВТС РФ Валерии Решетниковой.

Как сообщало ИА REGNUM, после активного применения ударных БПЛА «Байрактар» в Ливии и в Нагорном Карабахе военное ведомство Украины решило закупить эти дроны у Турции, анонсируя их как весомый фактор в будущих военных операциях против Донбасса.

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