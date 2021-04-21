Москва, , 19:05 — REGNUM Метро Москвы работает 21 апреля в штатном режиме, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«Все станции и линии метро работают в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что «по требованию полиции возможны ситуативные ограничения у входов в метро на городской территории».

Ранее власти Москвы отказали в проведении 21 апреля в столице массовой акции протеста из-за действующих коронавирусных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 21 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автозака.