Москва, 21 апреля 2021, 21:10 — REGNUM 21 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Как это было — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Журналисты слушают послание президента
Журналисты слушают послание президента
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Послание президента России Федеральному собранию
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пресс-центр Манежа
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В ожидании
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Журналисты слушают послание президента
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работа журналистов в пресс-центре
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Журналисты слушают послание президента
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Журналисты слушают послание президента
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Журналисты слушают послание президента
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пресс-центр Манежа
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Пресс-центр Манежа
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Обращение президента прошло в Центральном выставочном зале «Манеж», в связи с чем движение на близлежащих улицах было частично перекрыто. На оглашении присутствовали сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

Послание президента Федеральному собранию
Послание президента Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф и Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин
Председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф и Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию
Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Послание президента Федеральному собранию
Послание президента Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Послание президента Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Депутат Государственной думы Николай Валуев
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Генеральный директор ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и врио главы Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Актёр Евгений Миронов
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Депутат Государственной Думы Ильдар Гильмутдинов
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Послание президента Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Губернатор Магаданской области Сергей Носов
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Послание президента Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Депутат Государственной Думы Владимир Жириновский
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Депутат Государственной Думы Андрей Макаров
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Послание президента Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Депутат Государственной Думы Александр Ющенко
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф и Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Послание президента Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Депутат Государственной думы Павел Качкаев
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Депутат Государственной думы Николай Валуев
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Губернатор Красноярского края Александр Усс и Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Депутат Государственной думы Максим Григорьев
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Послание президента Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Герой России, член Общественной палаты Вечяслав Бочаров
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Депутат государственной Думы Елена Серова
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Послание президента Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Владимир Путин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Послание президента Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Послание президента Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Послание президента Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Послание президента Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В своём выступлении глава государства традиционно поднял внутренние вопросы, особое внимание уделив социальной сфере и здравоохранению. Президент напомнил о необходимости поддержки молодых семей с детьми, проблемах образования и экологии.

Послание президента Федеральному собранию
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева после оглашения послания
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Депутат Государственной Думы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Депутат Государственной Думы Владимир Жириновский после оглашения послания
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Депутат государственной Думы Алексей Журавлёв, Министр здравоохранения Вероника Скворцова, Депутат государственной Думы Наталья Поклонская
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Манежная площадь
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Манежная площадь
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Из-за оглашения послания вход на Красную площадь закрыт
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Оцепление на Манежной площади
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Оцепление на Манежной площади
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Добавим, что президент России ежегодно обращается с посланием Федеральному собранию. В этом году церемония прошла в 17-й раз.