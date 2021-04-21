21 апреля 2021 | Время чтения меньше минуты

Москва, , 21:10 — REGNUM 21 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Как это было — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Журналисты слушают послание президента Дарья Антонова © ИА REGNUM

Обращение президента прошло в Центральном выставочном зале «Манеж», в связи с чем движение на близлежащих улицах было частично перекрыто. На оглашении присутствовали сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

Послание президента Федеральному собранию Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф и Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Послание президента Федеральному собранию Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В своём выступлении глава государства традиционно поднял внутренние вопросы, особое внимание уделив социальной сфере и здравоохранению. Президент напомнил о необходимости поддержки молодых семей с детьми, проблемах образования и экологии.

Добавим, что президент России ежегодно обращается с посланием Федеральному собранию. В этом году церемония прошла в 17-й раз.