Москва, 21 апреля 2021, 21:10 — REGNUM 21 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Как это было — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Обращение президента прошло в Центральном выставочном зале «Манеж», в связи с чем движение на близлежащих улицах было частично перекрыто. На оглашении присутствовали сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.
В своём выступлении глава государства традиционно поднял внутренние вопросы, особое внимание уделив социальной сфере и здравоохранению. Президент напомнил о необходимости поддержки молодых семей с детьми, проблемах образования и экологии.
Добавим, что президент России ежегодно обращается с посланием Федеральному собранию. В этом году церемония прошла в 17-й раз.