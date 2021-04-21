Нью-Йорк, США, , 19:00 — REGNUM Директор по контенту Netflix Тед Cарандос заявил, что в конце 2021 года потоковый сервис представит новые сезоны трёх сериалов. Об этом 21 апреля сообщил портал Deadline.

Сарандос сказал об этом в видео, которое онлайн-кинотеатр выпустил для инвесторов. Он сообщил, что в конце 2021 года пользователи Netflix получат доступ ко второму сезону «Ведьмака», третьему сезону «Ты» и четвёртому сезону «Кобря Кай».

Напомним, премьера сериала «Ведьмак» состоялась на Netflix 20 декабря 2019 года. Таким образом, из-за эпидемии коронавируса между первым и вторым сезоном шоу образовался двухлетний перерыв.

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