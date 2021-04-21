Екатеринбург, , 18:59 — REGNUM Российский шахматист Ян Непомнящий в рамках десятого тура турнира претендентов по шахматам обыграл соотечественника Кирилла Алексеенко. Об этом 21 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM. Алексеенко играл черными и сдался после хода белых ферзем на поле C5, объявляя шах и угрожая съесть пешку на поле А6.

Непомнящий, набрав 6,5 очков после десяти туров, лидирует в турнирной таблице турнира, проходящего в Екатеринбурге.

23 апреля Непомнящий сыграет с Фабиано Каруаной.