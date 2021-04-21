Нижний Новгород, , 18:58 — REGNUM Пункт вакцинации от коронавируса открылся в Нижегородском театре драмы имени Максима Горького. Здесь можно будет сделать прививку без предварительной записи, однако желающим необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

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По мнению глава регионального минздрава Давида Мелик-Гусейнова, открытие прививочного пункта в историческом и культурном центре Нижнего Новгорода не только увеличит темпы вакцинации, но и привлечет внимание жителей и гостей города к важности прививания от COVID-19. Он отметил, что люди намного активнее делают прививки в местах, которые не приходится посещать специально, к примеру, в магазинах. При этом обязательно каждый пункт соответствует санитарным требованиям Роспотребнадзора. Перед вакцинацией обязательно проводится сбор анамнеза: измерение температуры, давления, уровня сатурации. Только после этого врач принимает решение о допуске к прививке.

Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович назвал открытие нового прививочного пункта в драмтеатре хорошим примером взаимодействия двух министерств.

«Массовая вакцинация — это ключ к постепенному снятию ограничений перед праздничными мероприятиями к 800-летию города», — добавил министр, выразив уверенность, что пункт вакцинации в драмтеатре привлечёт большое внимание нижегородцев.

Вакцинацию может будет проходить со вторника по пятницу в период с 10:00 до 14:00 мск, в пункт уже доставлена 1 тыс. доз вакцины «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории области работает 120 пунктов вакцинации, причем все они отмечены в сервисе «Яндекс.Карты». До настоящего момента прививки от коронавируса сделали 236 860 нижегородцев. Из этого числа второй компонент препарата получили более 141 тыс. жителей области.