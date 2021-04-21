Луганск, , 18:55 — REGNUM Территория ЛНР подверглась четыре раза за сутки 20 апреля обстрелам со стороны ВСУ, сообщил 21 апреля журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.

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Уточняется, что район населённого пункта Донецкий был обстрелян украинскими боевиками из автоматических станковых гранатометов (АГС).

Золотое — 5 было обстреляно дважды из станковых противотанковых гранатомётов (СПГ), ручных противотанковых гранатомётов, АГС, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. По Золотому-5 ВСУ выпустили свыше 30 гранат.

Осадчий «В результате обстрелов со стороны украинских боевиков повреждено остекление жилого дома в населённом пункте Золотое-5. По счастливой случайности никто из жителей дома не пострадал».

Район посёлка Молодёжное был атакован из СПГ.

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