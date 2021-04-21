Лондон, , 18:55 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 2396 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 4 395 703 человек. Такие данные приводит 21 апреля правительство Соединённого Королевства.

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Сообщается также, что за день в больницах страны скончались ещё 22 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 127 327.

Напомним, накануне британские власти сообщали о 2524 выявленных случаях заболевания и 33 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

Ранее также сообщалось, что за минувшую неделю в Великобритании число новых инфицированных сократилось на 10%, а количество умерших от COVID-19 — на 26,9% по сравнению с предыдущей неделей.